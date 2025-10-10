L'Alético et l'Inter font match nul... en Libye
Nicolas Sarkozy est-il impliqué dans l’organisation ?
Puisque le foot ne finit pas d’avoir des idées pourries, c’est en Libye qu’il fallait être pour voir l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan s’écharper en… match amical. En pleine trêve internationale, les deux équipes ont pris l’avion, sont allés à Benghazi, et sont allés jusqu’à la séance de tirs aux buts pour se départager ce vendredi (1-1, 5-3 aux t.a.b.) .…
