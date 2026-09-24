L'alcool bientôt de retour dans les stades anglais ?

L'alcool bientôt de retour dans les stades anglais ?

Happy Hour . Interdit dans les stades anglais depuis 1985, l’alcool pourrait-il faire son retour ? C’est une possibilité, ou du moins une envie du Premier Ministre britannique Andy Burnham.

Selon lui, « la législation remonte à une époque où le football était très différent » , en faisant notamment référence à une période où le hooliganisme et la violence étaient légion outre-Manche. L’alcool est déjà revenu en Women Super League.…

LP pour SOFOOT.com