L’Ajax enregistre un retour majeur
Dolg-back !
Parti du nid il y a six ans désormais pour rejoindre Nice, Kasper Dolberg revient au bercail. L’international danois, en difficulté sur la Côte d’Azur, puis à Séville et Hoffenheim, a retrouvé des couleurs ces deux dernières années du côté d’Anderlecht . Avec 44 buts chez les Mauves , le blondinet était selon L’Équipe courtisé par le Celtic mais a préféré retrouver une maison où il a disputé 119 rencontres entre 2015 et 2019. Un transfert rendu possible par une fin de mercato décalée côté néerlandais , qui terminait mardi soir.…
JF pour SOFOOT.com
