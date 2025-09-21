Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
L'Ajax arrache le nul sur la pelouse du PSV
information fournie par So Foot•21/09/2025 à 16:52
L'Ajax arrache le nul sur la pelouse du PSV
PSV 2-2 Ajax
Buts : Saibari (7
e
) et Gasiorowski (81
e
) pour le PSV // Taylor (31
e
sp) et Gloukh (89
e
) pour l’Ajax
Fallait pas le piquer. Promu cette saison en D2 espagnole, championnat dans lequel il est rattaché, le FC Andorra réalise un gros début de saison et une quatrième place après six journées. Accroché à domicile par Mirandès ce samedi, le club andorran géré par Gerard ...
Lire la suite
Médaillé de bronze du 5.000 m une semaine après son sacre dans le 10.000 m, le Français Jimmy Gressier a écrit à Tokyo l'une des plus belles pages de l'athlétisme français, à qui il apporte les deux seules médailles de ces championnats du monde. "Je suis sur mon ...
Lire la suite
Le lundi au soleil. L’affiche entre l’OM et le PSG n’aura pas lieu, ce dimanche soir, en raison des fortes intempéries prévues à Marseille dans la soirée , a annoncé le préfet des Bouches-du-Rhône à l’AFP à moins du huit heures du coup d’envoi.… CG pour SOFOOT.com ...
Lire la suite
Dominée une large partie de la rencontre, l'AS Roma remporte finalement le derby (0-1) face à une formation de la Lazio qui connaît un début de saison très compliqué. Lazio 0-1 AS Roma But : Pellegrini (38 e ) pour la Roma Expulsion : Belahyane (85 e ) pour la ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer