L'agent de Donnarumma fait le point sur sa prolongation

Les enchères peuvent commencer.

Arrivé à Paris en 2021, Gianluigi Donnarumma n’a pas caché sa volonté de prolonger avec le PSG . Sa prestation XXL lors de la séance de tirs au but contre Liverpool mardi devrait jouer en sa faveur. Les discussions sont déjà amorcées avec le club de la capitale, et ce « depuis l’été dernier » selon l’agent du gardien italien, Enzo Raiola. « Il n’y a aucune rupture avec le club. On prend le temps qu’il faut , explique-t-il à L’Equipe. On doit faire les choses bien dans l’intérêt du joueur. Mais c’est le seul club où Gianluigi veut signer. On va voir comment ça se termine, mais la priorité, c’est de prolonger à Paris. » …

QB pour SOFOOT.com