L’aéroport de Dublin vanne gratuitement Tottenham

La finesse de James Joyce ou la lourdeur d’une Guiness ? Le ou la community manager de l’aéroport de Dublin a semblé préférer l’option binouse. Là, comme ça, gratos, les supporters de Tottenham ont pris une sacrée balle perdue sur X avec un message aussi amer qu’une mauvaise bière.

« L’aéroport de Dublin tient à présenter ses excuses aux supporters des Spurs qui empruntent nos ascenseurs. C’est involontaire. Promis », peut-on lire au-dessus de la vidéo d’un ascenseur qui descend.…

SW pour SOFOOT.com