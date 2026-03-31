L'administration Trump prépare un sommet international sur le mouvement "antifa"

par Gram Slattery, Humeyra Pamuk et Trevor Hunnicutt

- L'administration américaine prépare un sommet international sur le mouvement dit "antifa", groupes d'extrême gauche se réclamant de l'antifascisme, et les moyens de le combattre, a-t-on appris de trois sources au fait des discussions.

La conférence, prévue pour juin ou juillet, témoigne d'une nette inflexion de l'antiterrorisme américain depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, qui considère le mouvement "antifa" comme une menace pour les Etats-Unis.

Le sommet réunira des représentants de différents pays pour discuter des stratégies à adopter et encourager le partage d'informations, rapportent les sources, qui ont requis l'anonymat, n'étant pas autorisées à s'exprimer sur ce sujet.

Le mouvement "antifa" n'existe pas à proprement parler comme entité organisée selon des experts de l'antiterrorisme, mais des personnes se revendiquant de cette mouvance ont été impliquées dans des attaques armées aux Etats-Unis.

Le sous-secrétaire d’État chargé du Contrôle des armements et des Affaires de sécurité internationale, Thomas DiNanno, sera présent au sommet, selon deux sources.

En réponse à des demandes de commentaire, les porte-parole de la Maison blanche et du département d'Etat ont décrit les "antifas" comme une source majeure d'inquiétude pour l'administration Trump.

"Les anarchistes, les marxistes, et les extrémistes violents antifas ont mené une campagne de terreur aux Etats-Unis et à travers le monde occidental depuis des décennies, posant des bombes, menant des agressions physiques, des fusillades et des émeutes au service de leur programme extrémiste", a déclaré Tommy Pigott, porte-parole du département d’État.

Ce sommet suscite le scepticisme de certains, à l'heure où les Etats-Unis combattent militairement l'Iran.

"Avec tout ce qu'il se passe maintenant, quand on voit le nombre de complots ourdis par l'Iran et le Hezbollah, je suis sceptique sur le fait qu'il y ait réellement un besoin impérieux de dépenser des ressources limitées en matière d'antiterrorisme à l'encontre de la menace antifa", juge ainsi Michael Jacobson, ancien directeur de la stratégie, de la planification et des initiatives au sein du Bureau de la lutte antiterroriste du département d’État jusqu'en 2025.

Il est aujourd’hui chercheur principal au Washington Institute for Near East Policy, un groupe de réflexion.

Un membre du département d'Etat rétorque que l'administration Trump a pris des "mesures sans précédent contre le terrorisme mondial", notamment en menant des actions contre le Hezbollah, le Hamas, les Houthis et des cartels de drogue.

La liste des pays conviés à ce sommet reste à déterminer, les invitations n'étant pas encore envoyées, ont rapporté deux des sources. Aucune date n'a encore été communiquée pour la réunion, selon le membre du département d'Etat.

Les gouvernements européens devraient être les principaux destinataires des invitations, selon une des sources.

En novembre dernier, l'administration américaine a placé des groupes de la mouvance "antifa" européenne sur sa liste des "organisations terroristes étrangères" : "Antifa Ost" basé en Allemagne, l'alliance anarchiste FAI/FRI en Italie, et deux groupes anarchistes en Grèce.

Donald Trump a signé en septembre 2025 un décret désignant le mouvement "antifa" comme "organisation terroriste" après l'assassinat de l'influenceur d'extrême droite Charlie Kirk dans l'Utah le 10 septembre 2025, imputé à la gauche radicale.

Les éléments disponibles en sources publiques sur l'assassin présumé, Tyler Robinson, ne le lient en aucune façon à la mouvance d'extrême gauche.

(Version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)