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L'actrice française Nathalie Baye est morte, annonce sa famille à l'AFP
information fournie par AFP 18/04/2026 à 10:51

L'actrice française Nathalie Baye, le 19 mai 2016 à Cannes ( AFP / LOIC VENANCE )

L'actrice française Nathalie Baye, le 19 mai 2016 à Cannes ( AFP / LOIC VENANCE )

L'actrice française multi-césarisée Nathalie Baye, à la filmographie riche et internationale, est morte à l'âge de 77 ans à Paris, ont annoncé samedi à l'AFP ses proches.

Cette star très discrète, qui a joué dans des films de François Truffaut, Xavier Dolan, Bertrand Blier ou Claude Chabrol, est morte "vendredi soir à son domicile parisien de la maladie à corps de Lewy", a indiqué à l'AFP dans un communiqué commun sa famille, dont sa fille Laura Smet.

Le réalisateur canadien Xavier Dolan (G) et l’actrice française Nathalie Baye après la projection du film "Juste la fin du monde" lors du 69e Festival de Cannes, le 19 mai 2016 ( AFP / Valery HACHE )

Le réalisateur canadien Xavier Dolan (G) et l’actrice française Nathalie Baye après la projection du film "Juste la fin du monde" lors du 69e Festival de Cannes, le 19 mai 2016 ( AFP / Valery HACHE )

Cette maladie neurodégénérative se manifeste par une combinaison de troubles proches de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

Audacieuse, Nathalie Baye avait su casser son image classique et sage pour donner libre cours à sa fantaisie et s'offrir une impressionnante filmographie. De François Truffaut ("La Nuit américaine"...) à Xavier Dolan ("Juste la fin du monde") en passant par Bertrand Blier ("Notre histoire"), Tonie Marshall ("Vénus Beauté") et Claude Chabrol ("La Fleur du mal").

L'actrice française Nathalie Baye participe à l'émission "Le Divan", le 26 avril 1988 à Paris ( AFP / Georges BENDRIHEM )

L'actrice française Nathalie Baye participe à l'émission "Le Divan", le 26 avril 1988 à Paris ( AFP / Georges BENDRIHEM )

Elle a fait un petit tour à Hollywood, campant la mère de Leonardo DiCaprio dans "Arrête-moi si tu peux" de Steven Spielberg.

Elle avait été révélée au public en 1973 dans "La Nuit Américaine" de François Truffaut et avait vu sa notoriété exploser après "Sauve qui peut (la vie)" en 1980.

Ancienne compagne de Johnny Hallyday, la comédienne française, aimée des cinéphiles comme du grand public, a été multirécompensée aux César, raflant notamment la statuette trois années de suite de 1981 à 1983.

"De Truffaut à Godard, de Daniel Vigne à Spielberg, Nathalie a été l’actrice française type, la bonne copine. Comédienne aimée de tous, elle jouait, elle vivait - c’était la femme qui aimait les films", a réagi auprès de l'AFP Gilles Jacob, l'ancien président du festival de Cannes.

La ministre de la Culture a fait part samedi de son "émotion" devant "la disparition d’une immense actrice". "Nathalie Baye a illuminé de son talent et de sa personnalité lumineuse une longue page de l'histoire du cinéma français", a salué Catherine Pégard dans une déclaration à l'AFP.

Nathalie Baye, qui n'était pas apparue publiquement depuis plusieurs mois, avait annulé sa présence à un événement en juillet dernier.

L'actrice avait signé en 2023 une tribune de 109 personnalités pour appeler le président Emmanuel Macron à faire évoluer la loi sur la fin de vie.

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