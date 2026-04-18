L'actrice française Nathalie Baye est décédée à 77 ans

72ème Festival de Cannes - Cérémonie d'ouverture - Arrivées sur le tapis rouge
L'actrice française multi-récompensée Nathalie Baye est décédée à l'âge de 77 ans, rapportent samedi plusieurs médias français en citant sa famille.
Gravement malade depuis l'an dernier, l'ancienne compagne du chanteur Johnny Hallyday s'est éteinte vendredi soir à son domicile, précisent-ils.
Nathalie Baye a été récompensée à plusieurs reprises à la cérémonie des Césars du cinéma français, recevant notamment le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans "Sauve qui peut (la vie)" de Jean-Luc Godard en 1981 et à deux reprises le César de la meilleure actrice pour "La Balance" de Bob Swaim en 1983 et "Le Petit Lieutenant" de Xavier Beauvois en 2006.
En 2023, l'artiste connue pour ses engagements sociétaux avait suscité la polémique en signant une tribune en soutien à l'acteur Gérard Depardieu, accusé de viol et agression sexuelle.
(Rédigé par Tangi Salaün)
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