L'actrice française Nathalie Baye est décédée à 77 ans

72ème Festival de Cannes - Cérémonie d'ouverture - Arrivées sur le tapis rouge

‌L'actrice française multi-récompensée Nathalie Baye est ​décédée à l'âge de 77 ans, rapportent samedi plusieurs médias français ​en citant sa famille.

Gravement malade depuis l'an ​dernier, l'ancienne compagne du ⁠chanteur Johnny Hallyday s'est éteinte ‌vendredi soir à son domicile, précisent-ils.

Nathalie Baye a été récompensée ​à ‌plusieurs reprises à la cérémonie ⁠des Césars du cinéma français, recevant notamment le César de la ⁠meilleure actrice ‌dans un second rôle pour ⁠son rôle dans "Sauve qui ‌peut (la vie)" de Jean-Luc Godard ⁠en 1981 et à deux ⁠reprises le ‌César de la meilleure actrice pour "La ​Balance" de ‌Bob Swaim en 1983 et "Le Petit Lieutenant" de Xavier ​Beauvois en 2006.

En 2023, l'artiste connue pour ses ⁠engagements sociétaux avait suscité la polémique en signant une tribune en soutien à l'acteur Gérard Depardieu, accusé de viol et agression sexuelle.

(Rédigé par ​Tangi Salaün)