L’actionnaire de l’Independiente Medellín provoque ses supporters après une défaite

Win or go home . L’Independiente Medellín se devait de l’emporter pour espérer participer au second tour du championnat. En Colombie, les 20 équipes s’affrontent entre elles une seule fois, les huit premiers se retrouvent ensuite pour déterminer le champion. Et en tout cas, champion, l’Independiente ne le sera pas .

Pour se qualifier, El Rojo Paisa devait vaincre Águilas Doradas et espérer des défaites dans d’autres matchs. Cette dernière condition a été respectée mais, classique, Medellín a choké… …

EA pour SOFOOT.com