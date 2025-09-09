 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ibrahima Konaté de Liverpool au Real Madrid l'été prochain ?
information fournie par So Foot 09/09/2025 à 11:50

Ibrahima Konaté de Liverpool au Real Madrid l'été prochain ?

Ibrahima Konaté de Liverpool au Real Madrid l'été prochain ?

Marca et le Real Madrid, c’est comme Bonnie et Clyde.

Le journal espagnol Marca indique ce mardi qu’ Ibrahima Konaté ne prolongera pas à Liverpool dans l’idée de rejoindre le Real Madrid . Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026 avec les Reds , le défenseur central aurait déjà refusé plusieurs propositions pour allonger son bail avec le champion d’Angleterre.

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Paul de Saint Sernin : « Cette Coupe du monde des créateurs, on l'a faite à l’arrache »
    Paul de Saint Sernin : « Cette Coupe du monde des créateurs, on l'a faite à l’arrache »
    information fournie par So Foot 09.09.2025 11:47 

    Humoriste, chroniqueur et désormais champion de la première Coupe du monde des créateurs, Paul de Saint Sernin a laissé ses vannes au vestiaire et enfilé un maillot bleu en Malaisie pour dix jours de tournoi. L'occasion d'apporter son regard sur cette drôle communauté ... Lire la suite

  • Ange Postecoglou devrait être le nouvel entraîneur de Nottingham Forest
    Ange Postecoglou devrait être le nouvel entraîneur de Nottingham Forest
    information fournie par So Foot 09.09.2025 11:38 

    Ça court à Forest Ce mardi matin, les dirigeants de Nottingham ont décidé de virer Nuno Espírito Santo, leur coach portugais, dans une relative surprise (mais pas tant que ça non plus). L’homme avait pourtant terminé 7 e la saison dernière et squatté le podium ... Lire la suite

  • Gennaro Gattuso pète un plomb contre un joueur israélien
    Gennaro Gattuso pète un plomb contre un joueur israélien
    information fournie par So Foot 09.09.2025 10:55 

    Aussi énervé qu’à l’Olympique de Marseille. Ce lundi soir, l’Italie de Gennaro Gattuso a remporté un match au scénario rocambolesque contre Israël (5-4). Après quatre buts marqués dans le dernier quart d’heure, des rebondissements à gogo et un grand soulagement ... Lire la suite

  • Virgil van Dijk inaugure une tribune à son nom
    Virgil van Dijk inaugure une tribune à son nom
    information fournie par So Foot 09.09.2025 10:04 

    La classe. Virgil van Dijk a reçu un bel hommage de la part de Willem II, son club formateur . Une tribune à son nom a été dévoilée lundi au sein du centre d’entraînement des jeunes joueurs locaux. Au lendemain de la victoire de la sélection contre la Lituanie ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank