Ibrahima Konaté de Liverpool au Real Madrid l'été prochain ?
Marca et le Real Madrid, c’est comme Bonnie et Clyde.
Le journal espagnol Marca indique ce mardi qu’ Ibrahima Konaté ne prolongera pas à Liverpool dans l’idée de rejoindre le Real Madrid . Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026 avec les Reds , le défenseur central aurait déjà refusé plusieurs propositions pour allonger son bail avec le champion d’Angleterre. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
