Eduardo Camavinga et Jude Bellingham sur le retour
Les bonnes nouvelles s’enchaînent chez les Merengue .
Jude Bellingham et Eduardo Camavinga ont tous les deux repris l’entraînement avec le Real Madrid , ce lundi. Les deux joueurs de 22 ans, éloignés des terrains depuis la saison dernière, ont enfin pu rejoindre le collectif version Xabi Alonso. Contrairement au Français, le milieu anglais, tout juste opéré à l’épaule, n’a pas pris part à l’entièreté de la séance . Selon Tribuna , le club madrilène espère le réintégrer complètement dans le groupe d’ici la fin du mois de septembre .…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer