L'accord commercial UE/USA proche de la projection de base de la BCE, selon Lagarde

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE)

L'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne (UE) est proche du scénario de base établi par la Banque centrale européenne (BCE) même si des incertitudes persistent concernant des secteurs clés comme les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs, a déclaré mercredi la présidente de la BCE, Christine Lagarde.

Bruxelles a conclu le mois dernier avec Washington un accord-cadre prévoyant l'instauration de droits de douane de 15% sur la majeure partie des exportations de produits de l'UE vers les Etats-Unis.

"L'accord commercial établit un tarif moyen effectif estimé entre 12% et 16% pour les importations américaines de biens de la zone euro", a souligné Christine Lagarde lors d'un discours à Genève.

"Ce tarif moyen effectif est légèrement supérieur – mais néanmoins proche – aux hypothèses utilisées dans nos projections de référence de juin dernier", a-t-elle ajouté.

"Le résultat de l'accord commercial est bien inférieur au scénario extrême d'une hausse des droits de douane américains de plus de 20%", note encore la présidente de la BCE.

Selon les projections de base de la BCE établies en juin, la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro devrait être de 1,1% en 2026. Dans le "scénario extrême", la croissance n'aurait été que de 0,7%.

"Alors que les États-Unis sont – et resteront – un partenaire commercial important, l’Europe devrait également chercher à approfondir ses liens commerciaux avec d’autres juridictions, en tirant parti des atouts de son économie orientée vers l’exportation", a estimé Christine Lagarde.

