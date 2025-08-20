 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'accord commercial de l'UE avec Donald Trump n'a pas "éliminé l'incertitude mondiale", selon la BCE
information fournie par Boursorama avec Media Services 20/08/2025 à 14:08

"L'incertitude persiste puisque les tarifs spécifiques aux secteurs des produits pharmaceutiques et des semi-conducteurs restent flous", selon Christine Lagarde.

Christine Lagarde à Francfort, en Allemagne, le 24 juillet 2025. ( AFP / DANIEL ROLAND )

Christine Lagarde à Francfort, en Allemagne, le 24 juillet 2025. ( AFP / DANIEL ROLAND )

L'accord comemrcial signé par l'Union européenn et les États-Unis pour mettre un terme aux droits de douanes punitifs de Donald Trump a "atténué" mais "certainement pas éliminé l'incertitude mondiale",a déclaré mercredi 20 août la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde à Genève.

"L'incertitude persiste puisque les tarifs spécifiques aux secteurs des produits pharmaceutiques et des semi-conducteurs restent flous", a indiqué la présidente de la Banque centrale européenne lors d'une réunion du Forum Économique Mondial à Genève.

Fin juillet, Bruxelles et Washington sont convenus d'appliquer 15% de droits de douane sur les exportations européennes vers les Etats-Unis, avec des espoirs d'exemptions pour certains secteurs. L'accord avait été conclu quelques jours après la réunion monétaire de la BCE, qui avait choisi de maintenir ses taux d'intérêt inchangés après un long cycle de baisses, un signe de prudence en plein coeur du bras de fer commercial.

Ralentissement économique au troisième trimeste

Dans les faits, les surtaxes moyennes varient entre 12 et 16%, selon Christine Lagarde, un taux "légèrement plus élevé, mais encore proche" des hypothèses de la BCE , utilisées dans ses prévisions macroéconomiques de juin.

L'institution de Francfort avait à l'époque abaissé ses projections d'inflation pour la zone euro -à 2,0% pour 2025 et 1,6% pour 2026- en raison de la baisse des prix de l'énergie et d'un euro plus fort. Elle s'attendait aussi à une croissance du PIB légèrement plus faible que prévu, de 1,1%, en 2026.

La BCE s'était aussi préparée à un scénario plus pessimiste, avec des droits de douane supérieurs à 20%.

Publiées à la mi-septembre, les nouvelles prévisions d'inflation et de croissance prendront en compte "les conséquences de l'accord commercial", a assuré Christine Lagarde.

Selon la BCE, l'activité économique de la zone euro devrait ralentir au troisième trimestre après un bon début d'année .

Ces dernières semaines, Donald Trump a multiplié les menaces de droits de douane supplémentaires envers certain secteurs, comme les produits pharmaceutiques qui représentent 20% des exportations européennes vers les États-Unis.

Banques centrales
BCE
Guerre commerciale
Donald Trump

2 commentaires

  • 14:21

    Nyorker, anti féministe ? La question est posée.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lisa Cook, membre du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, le 25 juin 2025 à Washington. ( AFP / SAUL LOEB )
    USA: Trump appelle à la démission d'une responsable de la Réserve fédérale
    information fournie par AFP 20.08.2025 15:27 

    Donald Trump a appelé mercredi, via un message sur son réseau social Truth, à la démission de Lisa Cook, une des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed) et membre de son comité de politique monétaire, accentuant la pression sur une institution qu'il juge trop ... Lire la suite

  • ( AFP / SERGEI GAPON )
    A la peine, Novo Nordisk gèle les embauches
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.08.2025 15:06 

    Maison-mère de l'antidiabétique Ozempic, star des réseaux sociaux, le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé mercredi un gel des embauches, une étape pour améliorer sa performance commerciale et optimiser la structure de ses coûts. "Nous avons ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 20.08.2025 14:59 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Hertz Global Holdings, Analog Devices, TJX) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,05% ... Lire la suite

  • Une Palestinienne pleure la mort d'un proche dans un bombardement israélien à l'hôpital Al-Awda à Nousseirat, dans la bande de Gaza, le 20 août 2025 ( AFP / - )
    Israël ordonne le rappel de 60.000 réservistes pour la prise de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 20.08.2025 14:36 

    Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné mercredi le rappel de 60.000 réservistes après avoir donné son feu vert à la prise de la ville de Gaza, en pleine médiation en vue d'une trêve dans le territoire palestinien et la libération d'otages. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank