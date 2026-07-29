L’AC Milan s’offre un joueur de Troyes
Un nouveau crack français en Serie A ? L’AC Milan a officialisé ce mercredi l’arrivée de Sankhoun Diawara en provenance de Troyes , pour une somme estimée à environ 3 millions d’euros, assortie d’un pourcentage à la revente. Convoité notamment par les Glasgow Rangers et Leipzig, le défenseur de 20 ans a donc choisi de rejoindre le championnat des défenseurs. Plutôt cohérent.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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