L'AC Milan remporte le derby et relance la course au titre
AC Milan 1-0 Inter
But : Estupiñán (35 e )
En Italie non plus, la course au titre n’est pas pliée. Au terme d’un derby de Milan indécis jusqu’au bout, l’AC Milan a réussi à faire tomber son rival honni de l’Inter pour réduire à sept points l’écart en tête de la Serie A (1-0) . Henrikh Mkhitaryan est pourtant tout proche d’ouvrir le score à l’issue d’une magnfique chevauchée plein axe, mais il bute finalement sur Mike Maignan. Dommage pour les Intéristes, puisque la partie bascule quelques minutes plus tard. Servi sur la gauche de la surface, Pervis Estupiñán peut battre Yann Sommer en angle fermé (1-0, 35 e ) .…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer