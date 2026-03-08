L'AC Milan remporte le derby et relance la course au titre

L'AC Milan remporte le derby et relance la course au titre

AC Milan 1-0 Inter

But : Estupiñán (35 e )

En Italie non plus, la course au titre n’est pas pliée. Au terme d’un derby de Milan indécis jusqu’au bout, l’AC Milan a réussi à faire tomber son rival honni de l’Inter pour réduire à sept points l’écart en tête de la Serie A (1-0) . Henrikh Mkhitaryan est pourtant tout proche d’ouvrir le score à l’issue d’une magnfique chevauchée plein axe, mais il bute finalement sur Mike Maignan. Dommage pour les Intéristes, puisque la partie bascule quelques minutes plus tard. Servi sur la gauche de la surface, Pervis Estupiñán peut battre Yann Sommer en angle fermé (1-0, 35 e ) .…

TB pour SOFOOT.com