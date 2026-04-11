L'AC Milan piégé à domicile par l'Udinese

AC Milan 0-3 Udinese

Buts : Bartesaghi (27 e , CSC), Ekkelenkamp (37 e ), Atta (71 e ) pour le Zebrette

Carré pas magique. Après avoir perdu la deuxième place du championnat cette semaine face à Naples (1-0), l’AC Milan a perdu deux rencontres consécutives en championnat pour la première fois de la saison après la défaite concédée face à l’Udinese ce samedi (0-3).…

LB pour SOFOOT.com