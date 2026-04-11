L'AC Milan piégé à domicile par l'Udinese
AC Milan 0-3 Udinese
Buts : Bartesaghi (27 e , CSC), Ekkelenkamp (37 e ), Atta (71 e ) pour le Zebrette
Carré pas magique. Après avoir perdu la deuxième place du championnat cette semaine face à Naples (1-0), l’AC Milan a perdu deux rencontres consécutives en championnat pour la première fois de la saison après la défaite concédée face à l’Udinese ce samedi (0-3).…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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