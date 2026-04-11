 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'AC Milan piégé à domicile par l'Udinese
information fournie par So Foot 11/04/2026 à 20:03

L'AC Milan piégé à domicile par l'Udinese

L'AC Milan piégé à domicile par l'Udinese

AC Milan 0-3 Udinese

Buts : Bartesaghi (27 e , CSC), Ekkelenkamp (37 e ), Atta (71 e ) pour le Zebrette

Carré pas magique. Après avoir perdu la deuxième place du championnat cette semaine face à Naples (1-0), l’AC Milan a perdu deux rencontres consécutives en championnat pour la première fois de la saison après la défaite concédée face à l’Udinese ce samedi (0-3).…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Double mauvaise opération pour Auxerre et Nantes
    Double mauvaise opération pour Auxerre et Nantes
    information fournie par So Foot 11.04.2026 20:54 

    Auxerre 0-0 Nantes Pas vraiment plus avancés. Dans un choc extrêmement important pour les deux équipes dans la lutte pour le maintien, Auxerre et Nantes n’auront pas réussi à trouver la faille. Les deux équipes se quittent sur nul qui n’arrange personne (0-0) . ... Lire la suite

  • Vainqueur du derby de Barcelone, le Barça se rapproche du sacre en Liga
    Vainqueur du derby de Barcelone, le Barça se rapproche du sacre en Liga
    information fournie par So Foot 11.04.2026 20:50 

    FC Barcelone 4-1 Espanyol Buts : Torres (9 e , 25 e ), Yamal (87 e ), Rashford (89e) pour les Blaugrana // Lozano (56 e ) pour les Péricos Barcelone est blaugrana. Alors que le Real Madrid a buté sur Gérone vendredi (1-1), le FC Barcelone avait l’occasion de mettre ... Lire la suite

  • Liverpool et Salah se rassurent avant de défier le PSG
    Liverpool et Salah se rassurent avant de défier le PSG
    information fournie par So Foot 11.04.2026 20:33 

    Liverpool 2-0 Fulham Buts : Ngumoha (36 e ) et Salah (40 e ) La ville lumière peut trembler. Complètement dépassé mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes, Liverpool a redressé la tête ce samedi en Premier League. Dans le sillage d’un Mohamed Salah de retour ... Lire la suite

  • Bordeaux rechute contre Lorient
    Bordeaux rechute contre Lorient
    information fournie par So Foot 11.04.2026 20:14 

    Le malade est loin d’être guéri. Opposés à la réserve du FC Lorient, relégable dans leur poule A de National 2, les Girondins de Bordeaux ont encore une fois laissé filer des points précieux (2-3) . Les espoirs de monter s’amenuisent encore un peu pour le club ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank