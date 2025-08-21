L'AC Milan change de cible en attaque
Victor fait bonne figure.
Si l’AC Milan avait rendu public son intérêt pour Rasmus Højlund, les Rossoneri se sont finalement tournés vers sur une option moins coûteuse en la personne de Victor Boniface , selon la Gazzetta dello Sport . L’avant-centre de 24 ans serait en passe de quitter le Bayer Leverkusen pour un prêt de 5 millions d’euros assorti à une option d’achat, entre 25 et 27 millions, soit 10 millions de moins que Højlund, explique le quotidien sportif italien.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer