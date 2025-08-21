 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'AC Milan change de cible en attaque
information fournie par So Foot 21/08/2025 à 09:38

Victor fait bonne figure.

Si l’AC Milan avait rendu public son intérêt pour Rasmus Højlund, les Rossoneri se sont finalement tournés vers sur une option moins coûteuse en la personne de Victor Boniface , selon la Gazzetta dello Sport . L’avant-centre de 24 ans serait en passe de quitter le Bayer Leverkusen pour un prêt de 5 millions d’euros assorti à une option d’achat, entre 25 et 27 millions, soit 10 millions de moins que Højlund, explique le quotidien sportif italien.…

ARM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank