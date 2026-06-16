L'AC Milan a trouvé le remplaçant de Massimiliano Allegri
Le retour du vrai Amorim-ball ? Six mois après avoir été débarqué de Manchester United, Ruben Amorim a trouvé un nouveau point de chute. Après une expérience ratée, le Portugais rebondit en Serie A, à l’AC Milan . Il succède donc à Massimiliano Allegri, parti à Naples. La durée du contrat n’a pas été communiquée par le club rossonero , qui compte bien retrouver les sommets du foot italien quatre ans après le sacre de 2022.
Embed t.co…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer