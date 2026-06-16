Guy Stéphan dit les termes avant France-Sénégal

L’important c’est l’essentiel et c’est ça le principal. À une heure du coup d’envoi de France-Sénégal, Guy Stéphan a été interrogé par beIN Sports. « On est concentré, on a bien en tête l’importance de ce premier match, il ne sera pas décisif mais il est très important. C’est contre une équipe du Sénégal qu’on connaît bien, championne d’Afrique, qui a des atouts de puissance, de technique et qui sait mettre de l’intensité dans les matchs » , a souligné le sélectionneur adjoint.

« On joue dans un système assez offensif »

Questionné sur les derniers mots échangés avec les joueurs, le numéro 2 du staff de l’équipe de France a évoqué qu’il fallait « surtout se lâcher et aborder cette compétition sereinement mais avec beaucoup d’enthousiasme, avec une grosse énergie parce que l’adversaire est de qualité. » …

NB pour SOFOOT.com