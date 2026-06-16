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La compo (très offensive) des Bleus est tombée !
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 19:51

La compo (très offensive) des Bleus est tombée !

La compo (très offensive) des Bleus est tombée !

La compo que tout le monde attendait. Prédite depuis quelques jours, la composition de l’équipe de France, qui entre en lice ce mardi soir contre le Sénégal, au MetLife Stadium de New York, est là. Pas de grandes surprises, et surtout des choix de Didier Deschamps, qui à travers cette compo dessine son équipe titulaire. Mike Maignan est bien titulaire dans les buts, embêté par des problèmes de dos, William Saliba est bien titulaire aux côtés de Dayot Upamecano… quant aux latéraux, c’est bien Jules Koundé qui a été préféré à Malo Gusto sur le côté droit.

N’Golo Kanté et Rayan Cherki sur le banc, Mbappé en pointe

Au fur et à mesure que l’on monte vers l’attaque que les premiers embouteillages se créent. Si les choix étaient plus ou moins dessinés au milieu, avec Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot, préféré donc à N’Golo Kanté. Vu l’embarras du choix devant, Didier Deschamps a dégainé l’artillerie lourde, un trio d’attaque Désiré Doué, Michael Olise et Kylian Mbappé, sans oublier un Ousmane Dembélé en soutien du capitaine des Bleus, positionnné dans l’axe. Une compo de luxe qui contraint DD à se passer de Rayan Cherki ou encore de Bradley Barcola dès le coup d’envoi.…

TJ pour SOFOOT.com

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