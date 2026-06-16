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La LFP et l'UEFA ne reconduiront pas les pauses fraîcheurs du Mondial
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 20:56

La LFP et l'UEFA ne reconduiront pas les pauses fraîcheurs du Mondial

La LFP et l'UEFA ne reconduiront pas les pauses fraîcheurs du Mondial

« Fin du premier quart temps à Francis-Le-Blé » ! L’UEFA et la LFP ne devraient pas imiter la FIFA. Les instances du foot européen et du foot français semblent avoir décidé de ne pas reconduire les pauses fraîcheurs observées lors de la Coupe du monde, comme le raconte L’Équipe . Le journal précise que ces pauses, qui existent depuis 2014 dans les lois du jeu, pourront être mises en place au-dessus de 35 degrés. « Toute autre pause pour boire lorsque la température est inférieure à ces seuils reste à la discrétion de l’arbitre, » a précisé l’UEFA au canard. « Ce n’est pas prévu. La justification de la FIFA tient aux températures très élevées, ce qui ne serait pas le cas en France, dont le climat est plus tempéré » , a précisé de son côté la LFP.

4,2 milliards de dollars de droits télés pour le Mondial

Cet été, les pauses fraîcheurs avoisinent parfois trois minutes. Cela laisse le temps de faire plein de trucs (comme se laisser convaincre par Franck Leboeuf de vendre sa voiture), mais aussi d’accumuler quelques sous en plus pour la FIFA : Gianni Infantino et ses équipes ont vendu les droits de diffusion contre une somme record de 4,2 milliards de dollars.…

UL pour SOFOOT.com

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