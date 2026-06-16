La compo du Sénégal contre les Bleus, avec Mané
Prêts pour refaire 2002 ? Ils étaient trois (Moussa Niakhaté, Kalidou Koulibaly et Mamadou Sarr) pour deux postes dans la défense centrale du Sénégal. Pape Thiaw a choisi d’associer Niakhaté à Koulibaly. Le défenseur central d’Al-Hilal n’a pas joué depuis près de deux mois, mais portera bien le brassard des Lions de la Teranga ce mardi soir.
Dans ce qui s’apparentera à un 4-3-3, Sadio Mané est titulaire, comme l’ancien parisien Idrissa Gueye.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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