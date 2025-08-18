L'AC Ajaccio dépose le bilan
Nouveau deuil pour le football corse.
D’après Corse-Matin , l’AC Ajaccio a déposé le bilan ce lundi après-midi auprès du Tribunal de commerce de la capitale corse pour liquider la dette du club estimée à 13 millions d’euros. L’épilogue d’un feuilleton long de plusieurs mois qui a animé l’été du côté de l’Ile de Beauté et des pensionnaires de National après la rétrogradation administrative, l’ACA retourne ainsi au monde amateur 27 ans après l’avoir quitté . Une nouvelle catastrophique pour les salariés du club puisque selon le quotidien corse ce dépôt de bilan va entraîner la suppression de 180 emplois directs .…
