Kylian Mbappé surprend son monde et... parle du Ballon d'or

Il est plein de surprises. Depuis maintenant dix ans, Kylian Mbappé décontenance tout le monde lorsqu’il se présente face à un micro. As de la communication, le capitaine de l’équipe de France ne fait rien comme les autres. Dans sa quête d’élever le niveau, il n’évoque jamais le Ballon d’or , lui qui préfère tant les accomplissements collectifs aux récompenses individuelles.

Beaucoup d’humilité

En marge du rassemblement des Bleus, il a pourtant accepté de répondre à répondre à RFI sur le sujet. Chose étonnante puisqu’il n’en avait vraiment jamais parlé jusque-là. Alors, comme pour rattraper le temps perdu, Kyks s’est livré : « Je serais déçu, bien sûr, si je ne le remporte pas : un compétiteur quand il ne le gagne pas, il est toujours déçu. C’est plus mon âme de compétiteur qui va être touchée. » …

EL pour SOFOOT.com