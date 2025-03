information fournie par So Foot • 14/03/2025 à 12:43

Kylian Mbappé se lance dans la voile

La KM corporation est sur tous les fronts, même les fronts de mer.

Ce vendredi 14 mars, l’entreprise détenue par Kylian Mbappé , la KM Corporation, a annoncé investir dans l’équipe de France de voile pour le SailGP. Cette compétition de voile est l’une des plus extrêmes de la discipline. Elle met en compétition des catamarans F50 allant jusqu’à plus de 100 km/h. Douze nations seront représentées à travers le globe lors de cette saison, et se disputeront le titre sur trois continents.…

RA pour SOFOOT.com