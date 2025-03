Kylian Mbappé revient sur son absence en équipe de France

Un épisode qui avait créé une petite polémique.

Absent lors des derniers rassemblements de l’équipe de France, Kylian Mbappé a souhaité refermer ce dossier au micro de TF1. Le capitaine des Bleus est donc revenu sur ce court passage à vide , ce mardi soir : « On a toujours été en contact avec le coach , on en a discuté au téléphone et il est même venu à Madrid. Donc je savais pourquoi, on savait pourquoi je n’étais pas là en novembre . C’était une période difficile, mais je pense que c’était la meilleure décision pour toutes les parties, équipe de France y compris, parce que c’est elle qui prime par-dessus tout. Sur moi, sur le coach et sur tous les joueurs : il n’y a rien de plus important que le maillot bleu. » …

FC pour SOFOOT.com