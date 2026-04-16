Pourquoi la C3 et C4 vont faire vibrer le foot européen

Laissez la Ligue des champions aux puristes. Ici se mélangent mythologie grecque, contes pour enfants et remontada de folie. Bienvenue dans le football européen du jeudi soir, avec les belles C3 et C4.

→ AZ Alkmaar – Shakhtar Donetsk (0-3)

Une domination au match aller, trois pions d’avance : le Shakhtar Donetsk aborde ce match sans pression. Oui, les Ukrainiens peuvent faire figure de favoris malgré le conflit avec la Russie. En témoigne la volonté du gardien emblématique du club, Andriy Pyatov : « Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes pour aider le pays à travers nos performances sur le terrain. Nous voulons aller le plus loin possible afin de replacer le club là où il mérite d’être. Nous voulons également reconquérir le titre de champion » , racontait-il dans un entretien à So Foot . Rien ne pourra les empêcher d’aller décrocher un second titre européen après celui de la Coupe de l’UEFA en 2009. La formation, qui compte pas moins de douze Brésiliens dans ses rangs, est bien partie pour passer le prochain tour de la compétition. Le Ginga de l’Europe.

→ AEK Athènes – Rayo Vallecano (0-3)

La cité d’Athènes a connu bien des guerres plus terrifiantes que celle à mener contre le Rayo Vallecano. Ce jeudi soir, les dieux de l’Olympe auront les yeux rivés sur l’Alwyn Arena. Dans ses rangs, l’AEK dispose de nombreux guerriers qui ont longtemps terrifié les terrains d’Europe. João Mário, le deuxième chauve le plus connu du Portugal, devra faire parler sa technique pour lancer le tonnerre de Zeus. Le dieu des dieux pourrait en tout cas se nommer Luka Jović. Le Serbe aurait pu avoir une carrière de légende après son passage au Real Madrid en 2019, mais la vie, et son manque de finition, en ont décidé autrement. À défaut de bronzer sous le soleil de la Méditerranée, l’heure de porter sa cité vers la remontada a sonné. Il ne manque plus que le très chevelu Domagoj Vida pour lancer les hostilités. En espérant, pour les fans de l’AEK, que leur défenseur se transforme en Poséidon pour submerger l’attaque du Rayo. Les Espagnols ont intérêt à bien réviser leur culture sur la mythologie grecque pour tenir le match.…

Par Adrien Radulovic pour SOFOOT.com