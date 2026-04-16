Eduardo Camavinga a récidivé

Multirécidiviste. Ce mercredi soir, Eduardo Camavinga a vécu une rencontre bien merdique face au Bayern Munich . Entré en jeu à la 62 e minute, le milieu de terrain a été averti pour un accrochage sur Jamal Musiala à la 79 e , puis expulsé à la 87 e pour avoir gardé le ballon dans ses mains, un peu trop longtemps au goût de l’arbitre Slavko Vinčić (avant de voir son équipe encaisser le but de l’élimination trois minutes plus tard). Un scénario cruel, que le Français connaît pourtant déjà.

Camavinga in his last two away matches in the Champions League quarter-finals with Real Madrid: Red card 🟥 vs Arsenal Red card 🟥 vs Bayern Munich pic.twitter.com/hcnYHb98QQ…

AB pour SOFOOT.com