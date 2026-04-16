 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eduardo Camavinga a récidivé
information fournie par So Foot 16/04/2026 à 09:42

Eduardo Camavinga a récidivé

Eduardo Camavinga a récidivé

Multirécidiviste. Ce mercredi soir, Eduardo Camavinga a vécu une rencontre bien merdique face au Bayern Munich . Entré en jeu à la 62 e minute, le milieu de terrain a été averti pour un accrochage sur Jamal Musiala à la 79 e , puis expulsé à la 87 e pour avoir gardé le ballon dans ses mains, un peu trop longtemps au goût de l’arbitre Slavko Vinčić (avant de voir son équipe encaisser le but de l’élimination trois minutes plus tard). Un scénario cruel, que le Français connaît pourtant déjà.

Camavinga in his last two away matches in the Champions League quarter-finals with Real Madrid: Red card 🟥 vs Arsenal Red card 🟥 vs Bayern Munich pic.twitter.com/hcnYHb98QQ…

AB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une mauvaise nouvelle pour Strasbourg avant sa demi-finale aller
    Une mauvaise nouvelle pour Strasbourg avant sa demi-finale aller
    information fournie par So Foot 17.04.2026 09:02 

    Le petit prodige, sur la touche. Comme nous vous l’écrivions lors du live de la rencontre entre Strasbourg et Mayence, Valentín Barco manquera la demi-finale aller face au Rayo Vallecano . En effet, l’Argentin était sous la menace d’une suspension avant la rencontre, ... Lire la suite

  • Le Rayo Vallecano rejoint Strasbourg, Crystal Palace perd mais se qualifie pour les demies
    Le Rayo Vallecano rejoint Strasbourg, Crystal Palace perd mais se qualifie pour les demies
    information fournie par So Foot 17.04.2026 00:02 

    Gloire aux vaincus. Tandis que Strasbourg éparpillait Mayence au terme d’un match d’ores et déjà historique (4-0), le Rayo Vallecano , largement vainqueur du quart de finale aller de Ligue Conférence contre l’AEK Athènes (3-0), a eu très chaud ce jeudi soir. Le ... Lire la suite

  • Aston Villa étrille Bologne, Braga renverse le Betis et Forest élimine Porto
    Aston Villa étrille Bologne, Braga renverse le Betis et Forest élimine Porto
    information fournie par So Foot 16.04.2026 23:36 

    Renversant. Après des matchs aller assez fermés, la Ligue Europa n’a pas déçu ce jeudi avec des scénarios assez fous. Dans une position favorable après un succès à l’aller (3-1), Aston Villa a surclassé Bologne ce jeudi (4-0) . Les Villans ont frappé fort d’entrée ... Lire la suite

  • Emmanuel Emegha : « The penalty was merdique »
    Emmanuel Emegha : « The penalty was merdique »
    information fournie par So Foot 16.04.2026 23:24 

    La vie sans Joaquin Panichelli, c’est nul, mais Emmanuel Emegha est là et bien là. De retour de blessure, l’attaquant néerlandais a pu participer à la grande fête ce jeudi soir à la Meinau et surtout à la remontée fantastique de Strasbourg contre Mayence (4-0), ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank