 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kylian Mbappé présent à la CAN
information fournie par So Foot 26/12/2025 à 09:21

Kylian Mbappé présent à la CAN

Kylian Mbappé présent à la CAN

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour la famille.

Après Zinédine Zidane présent au match Algérie-Soudan (3-0) pour voir son fils Luca défendre les perches des Fennecs ce mercredi, puis Désiré Doué venu encourager son frère Guéla lors de la victoire des Eléphants de la Côte d’Ivoire contre le Mozambique (1-0), Kylian Mbappé devrait faire son apparition à la CAN ce vendredi soir.

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lassine Sinayoko, l'agile du Mali
    Lassine Sinayoko, l'agile du Mali
    information fournie par So Foot 25.12.2025 17:50 

    De retour en forme avec Auxerre avant la Coupe d'Afrique des nations, Lassine Sinayoko porte une grande partie des espoirs du Mali dans le tournoi. Une pression que l'attaquant de 26 ans se doit d'assumer, alors que les Aigles jouent déjà une partie de leur avenir ... Lire la suite

  • Vitinha annonce la couleur pour 2026
    Vitinha annonce la couleur pour 2026
    information fournie par So Foot 25.12.2025 17:40 

    Encore une preuve que l’appétit vient en mangeant. Métronome d’un PSG (presque) inarrêtable en 2025, Vitinha s’est affirmé comme une star de tout premier plan dans le monde du football au cours de l’année écoulée . Mais ne lui demandez pas de s’en satisfaire. « Ce ... Lire la suite

  • Légende de Nottingham Forest, John Robertson est mort
    Légende de Nottingham Forest, John Robertson est mort
    information fournie par So Foot 25.12.2025 16:08 

    Nottingham Forest a annoncé ce jeudi le décès de John Robertson, ancienne légende du club, à l’âge de 72 ans . L’ailier écossais avait porté les couleurs des Reds pendant quatorze saisons (1970-1983 et 1985-1986), remportant au passage deux Coupes des clubs champions ... Lire la suite

  • Marouane Chamakh offre un beau cadeau au maire de New York
    Marouane Chamakh offre un beau cadeau au maire de New York
    information fournie par So Foot 25.12.2025 15:14 

    Le Père Noël n’est plus une ordure. Alors que le maire de New York, Zohran Mamdani a récemment déclaré penser chaque matin à trois anciens joueurs d’Arsenal (dont il est fan), parmi lesquels Marouane Chamakh, ce dernier a tenu à lui offrir un joli cadeau pour Noël ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank