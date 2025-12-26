Kylian Mbappé présent à la CAN
Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour la famille.
Après Zinédine Zidane présent au match Algérie-Soudan (3-0) pour voir son fils Luca défendre les perches des Fennecs ce mercredi, puis Désiré Doué venu encourager son frère Guéla lors de la victoire des Eléphants de la Côte d’Ivoire contre le Mozambique (1-0), Kylian Mbappé devrait faire son apparition à la CAN ce vendredi soir. …
