Kylian Mbappé pourrait faire sauter des records de Cristiano Ronaldo en C1
Imparable. Comme le rapporte Kicker , Kylian Mbappé pourrait battre cette saison deux records en Ligue des champions , dont l’un dès ce mardi face à Benfica.
Avec ses 13 buts en 7 matchs lors de la phase de ligue, le Français a déjà établi cette année le record du plus grand nombre de buts inscrits avant le début de la phase à élimination directe . Deux autres records pourraient suivre dans les semaines à venir, au détriment du quintuple Ballon d’or Cristiano Ronaldo.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer