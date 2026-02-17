Kylian Mbappé pourrait faire sauter des records de Cristiano Ronaldo en C1

Imparable. Comme le rapporte Kicker , Kylian Mbappé pourrait battre cette saison deux records en Ligue des champions , dont l’un dès ce mardi face à Benfica.

Avec ses 13 buts en 7 matchs lors de la phase de ligue, le Français a déjà établi cette année le record du plus grand nombre de buts inscrits avant le début de la phase à élimination directe . Deux autres records pourraient suivre dans les semaines à venir, au détriment du quintuple Ballon d’or Cristiano Ronaldo.…

JE pour SOFOOT.com