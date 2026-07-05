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Kylian Mbappé plus fort que le Brésil et l'Angleterre
information fournie par So Foot•05/07/2026 à 16:17
Kylian Mbappé plus fort que le Brésil et l'Angleterre
Sérial buteur. Depuis sa première Coupe du monde en 2018,
Kylian Mbappé a inscrit onze buts lors des matchs éliminatoires
. Une performance qui le place devant le Brésil (10), l’Angleterre (10) ou encore le Portugal (9).
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