Kylian Mbappé pense pouvoir gagner le Ballon d'or 2026
De quoi faire kiffer la presse espagnole. Alors que les médias ibériques lui tombent dessus après une prestation manquée face au Betis Séville, Kylian Mbappé a décidé qu’il fallait remettre les pendules à l’heure concernant le Ballon d’or .
« Quand on joue pour le Real Madrid, les gens vous associent à ce prix, répond le Kyks avec sa lucidité habituelle. Beaucoup de gens me parlent du Ballon d’Or, c’est un sujet positif, j’ai marqué l’histoire cet été, mais on verra bien. » …
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer