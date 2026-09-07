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Kylian Mbappé pense pouvoir gagner le Ballon d'or 2026
information fournie par So Foot 07/09/2026 à 14:12
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Kylian Mbappé pense pouvoir gagner le Ballon d'or 2026

Kylian Mbappé pense pouvoir gagner le Ballon d'or 2026

De quoi faire kiffer la presse espagnole. Alors que les médias ibériques lui tombent dessus après une prestation manquée face au Betis Séville, Kylian Mbappé a décidé qu’il fallait remettre les pendules à l’heure concernant le Ballon d’or .

« Quand on joue pour le Real Madrid, les gens vous associent à ce prix, répond le Kyks avec sa lucidité habituelle. Beaucoup de gens me parlent du Ballon d’Or, c’est un sujet positif, j’ai marqué l’histoire cet été, mais on verra bien. »

SW pour SOFOOT.com

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