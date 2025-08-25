Kylian Mbappé, partout, tout le temps

De nouveau buteur avec le Real Madrid ce dimanche soir contre Oviedo, Kylian Mbappé a confirmé que son statut de patron merengue n'était pas usurpé. Et pas seulement qu'en attaque.

C’est le gimmick de cette fin d’été : regard face caméra et larme séchées. Cette nouvelle célébration, Kylian Mbappé l’a déjà usée trois fois en une semaine. Rien de plus normal, pour celui qui a ouvert le robinet à buts mardi dernier contre Osasuna, avant de récidiver, deux fois, face à Oviedo ce dimanche soir (0-3). Mais au-delà des buts, c’est surtout dans le manière et le profil technique que Mbappé s’illustre. Un attirail de patron.

Face à Oviedo, le Français s’est régalé dans la transition, caractéristique qui lui correspond le mieux. Sans surplus de touche de balle, son doublé a été sublimé par sa fulgurance. D’abord en s’offrant un excellent contrôle orienté à l’entrée de la surface avant de croiser fort pour sa première réalisation, puis en s’appliquant au mieux pour enrouler le service de Vinícius Júnior sur la deuxième. Efficacité qui n’est donc plus à chercher, pour celui qui s’installe déjà en tête du classement des buteurs de Liga (trois), prouvant surtout que sa confiance est bel et bien de retour. Car sur le terrain, Mbappé est partout en ce début de saison. Numéro 10 dans le dos, l’attaquant a giclé deux fois en renard, mais s’est aussi montré capable de venir chercher le ballon très bas, sur la même ligne que Federico Valverde, sur le côté gauche, et parfois en meneur de jeu, afin de compenser les montées d’Arda Güler.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com