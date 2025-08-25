 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kylian Mbappé, partout, tout le temps
information fournie par So Foot 25/08/2025 à 00:47

Kylian Mbappé, partout, tout le temps

Kylian Mbappé, partout, tout le temps

De nouveau buteur avec le Real Madrid ce dimanche soir contre Oviedo, Kylian Mbappé a confirmé que son statut de patron merengue n'était pas usurpé. Et pas seulement qu'en attaque.

C’est le gimmick de cette fin d’été : regard face caméra et larme séchées. Cette nouvelle célébration, Kylian Mbappé l’a déjà usée trois fois en une semaine. Rien de plus normal, pour celui qui a ouvert le robinet à buts mardi dernier contre Osasuna, avant de récidiver, deux fois, face à Oviedo ce dimanche soir (0-3). Mais au-delà des buts, c’est surtout dans le manière et le profil technique que Mbappé s’illustre. Un attirail de patron.

Face à Oviedo, le Français s’est régalé dans la transition, caractéristique qui lui correspond le mieux. Sans surplus de touche de balle, son doublé a été sublimé par sa fulgurance. D’abord en s’offrant un excellent contrôle orienté à l’entrée de la surface avant de croiser fort pour sa première réalisation, puis en s’appliquant au mieux pour enrouler le service de Vinícius Júnior sur la deuxième. Efficacité qui n’est donc plus à chercher, pour celui qui s’installe déjà en tête du classement des buteurs de Liga (trois), prouvant surtout que sa confiance est bel et bien de retour. Car sur le terrain, Mbappé est partout en ce début de saison. Numéro 10 dans le dos, l’attaquant a giclé deux fois en renard, mais s’est aussi montré capable de venir chercher le ballon très bas, sur la même ligne que Federico Valverde, sur le côté gauche, et parfois en meneur de jeu, afin de compenser les montées d’Arda Güler.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nico Paz s'affirme comme l'homme clé de l'effectif du Côme
    Nico Paz s'affirme comme l'homme clé de l'effectif du Côme
    information fournie par So Foot 25.08.2025 01:10 

    Déjà doublement décisif dès la première journée de championnat Nico Paz s'affirme comme l'homme clé de l'effectif du Côme de Cesc Fabregas. Suffisant pour emmener les Lombards en Europe ? Il y a bien eu cette passe décisive, trouvée avec un angle parfait, puis ... Lire la suite

  • Auxerre : Lassine Sinayoko bloqué dans une improbable histoire de transfert
    Auxerre : Lassine Sinayoko bloqué dans une improbable histoire de transfert
    information fournie par So Foot 25.08.2025 00:04 

    Lassine de théâtre. Depuis le début de ce mercato estival 2025, un transfert fait particulièrement parler en Ligue 1 : celui de Lassine Sinayoko au RC Lens. Partira, partira pas, celui qui est encore un joueur de l’AJ Auxerre, doit en effet signer dans le Pas-de-Calais, ... Lire la suite

  • Porté par Kylian Mbappé, le Real Madrid tape Oviedo
    Porté par Kylian Mbappé, le Real Madrid tape Oviedo
    information fournie par So Foot 24.08.2025 23:32 

    Real Oviedo 0-3 Real Madrid Buts : Mbappé (37 e et 83 e ) et Vinícius Júnior (90 e +3) pour les Merengues En déplacement à Oviedo, le Real Madrid a pris son temps avant de dégainer (3-0) . Kylian Mbappé a (évidemment) encore marqué.… AB pour SOFOOT.com

  • Le Français Olivier Giroud célèbre son but lors du match de Ligue 1 entre Lille et Monaco au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq le 24 août 2025 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )
    Ligue 1: Giroud croque Monaco sur le gong, Rennes implose
    information fournie par AFP 24.08.2025 22:50 

    Olivier Giroud a offert une victoire sur le fil à Lille contre Monaco et Rennes a été plombé par deux exclusions en début de match avant de couler 4-0 dans le derby breton à Lorient, dimanche lors de la deuxième journée de Ligue 1. On joue le début des arrêts de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank