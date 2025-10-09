Kylian Mbappé parle du record de Giroud et raconte son expérience de fan lors de Lille-PSG

La cheville va bien.

Arrivé légèrement blessé au rassemblement des Bleus, Kylian Mbappé n’a pas encore participé à une séance d’entraînement collective, mais le capitaine de l’équipe de France semble prêt à tenir sa place contre l’Azerbaïdjan, vendredi soir. « Je veux jouer, le coach veut que je joue, je pense qu’il n’y aura pas de problème , a-t-il confié en conférence de presse ce jeudi. J’ai quelque chose à la cheville mais j’ai dit que que je voulais jouer et il n’y a pas eu de frein. » …

CDB pour SOFOOT.com