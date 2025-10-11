Kylian Mbappé ne sera pas du voyage en Islande
Pas de problème d’avion à venir pour Kylian Mbappé.
Premier buteur de la soirée au Parc des Princes contre l’Azerbaïdjan, le capitaine des Bleus a dû quitter ses coéquipiers à la 81 e minute de jeu en raison d’un pépin à la cheville droite, où il s’était déjà blessé avec le Real Madrid le week-end dernier.…
CG pour SOFOOT.com
