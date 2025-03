Kylian Mbappé : « Mon amour pour Zinédine Zidane n'est plus à prouver »

Il est le capitaine d’une sélection qui va bientôt dire au revoir à son entraîneur.

Alors forcément, Kylian Mbappé a été interrogé sur Didier Deschamps sur TF1 ce mardi soir. Et l’attaquant a été plutôt élogieux envers son coach actuel , évoquant « une énorme perte » pour l’équipe de France : « Cette victoire en Coupe du monde, cette mentalité… Dans un moment difficile, il a su remettre les Bleus sur le devant de la scène et c’est tout à son honneur. Il veut finir sur la meilleure des notes en 2026, et on a cette même volonté. Après, on verra pour la suite. » …

FC pour SOFOOT.com