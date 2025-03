Kylian Mbappé, le retour du leader

Après six mois d’absence en équipe de France, et un automne très délicat, Kylian Mbappé était très attendu, notamment au niveau de l’attitude. Si tout n’a pas été grandiose statistiquement, il a su naturellement reprendre son costume de capitaine.

Avec une main un peu plus ferme, Dominik Livaković aurait sans doute empêché Kylian Mbappé de faire trembler les filets ce dimanche soir lors du quart de finale retour de Ligue des nations entre la France et la Croatie (2-0, 5-4 TAB). Finalement, après avoir buté sur le portier croate pendant 120 minutes, l’attaquant du Real Madrid a trouvé la faille lors de la séance de tirs au but, même si sa tentative croisée a bien failli ne pas finir au fond. Si ça ne compte pas comme un vrai but, cela faisait depuis le 25 juin dernier, et un péno contre la Pologne, que le capitaine des Bleus n’avaient pas trompé un gardien avec son équipe nationale. Malgré cette disette – étendue désormais à sept matchs, la plus longue de sa carrière chez les Tricolores -, la trêve internationale a été plutôt satisfaisante de la part de l’ancien Parisien, qui a rassuré sur son implication.

Leader impliqué

Venu en traînant des pieds en septembre, ne cachant même pas son spleen en conférence de presse, Mbappé avait même fait l’impasse sur les rassemblements d’octobre et de novembre. Une absence évidemment très remarquée, qui a soulevé de nombreuses questions, notamment sur sa relation avec Didier Deschamps, mais aussi sur la légitimité de son brassard de capitaine, qui n’a jamais été complètement reconnue au sein des médias et des observateurs. Plus de six mois après sa dernière apparition en Bleu, et les brefs capitanats de N’Golo Kanté, Ibrahima Konaté et Aurélien Tchouaméni, l’ex-Monégasque a bien rappelé que c’était lui le véritable patron de l’équipe de France. Du moins moralement, puisque sportivement ça n’a pas été la panacée, même s’il n’a pas démérité.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com