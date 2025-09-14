 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kylian Mbappé lance Real-OM
14/09/2025

Mbappé est chaud pour la C1.

Le capitaine des Bleus, buteur une nouvelle fois ce week-end face à la Real Sociedad, a déjà le rendez-vous face à l’OM dans le viseur. Programmé ce mardi, le match entre le Real et l’OM va faire office de coup d’envoi de la nouvelle saison de la Ligue des champions pour les deux clubs, à Madrid. Au micro de Téléfoot, Mbappé a déjà lancé les hostilités : « Je marque beaucoup contre Marseille (…) Mais ils ont changé beaucoup, ils ont un nouveau projet avec Medhi Benatia qui est un ami, a expliqué Mbappé . C’est cool de retrouver des équipes françaises. En plus on joue au Bernabéu, ça va être un match sympa, ça fait longtemps qu’ils n’ont pas connu la Ligue des champions. Ça va être sympa de rejouer contre eux, ça va me rappeler des bons vieux souvenirs j’espère! »

AC pour SOFOOT.com

Sport
