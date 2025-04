Kylian Mbappé : « Je sais que je ne peux pas changer le monde, mais… »

Une première interview accordée à un média espagnol, mais sûrement pas la dernière.

Interrogé sur divers sujets au micro de La Sexta, Kylian Mbappé s’est étalé assez longuement sur son rôle de citoyen et sur l’immigration . « Le plus important, c’est d’apprendre à vivre ensemble. Parce qu’on vient tous d’horizons, d’endroits et de classes sociales différentes . En France, la première fois où je me suis exprimé, les gens on dit : “Mais pourquoi il parle ?” Sauf qu’avant d’être un footballeur, je suis une personne normale qui vit sa vie et qui voit des choses qui se passent. Certaines que j’aime, d’autres qui me rendent triste ou me mettent en colère , a ainsi indiqué l’attaquant. Finalement, je donne mon opinion selon mes valeurs qui je pense sont les bonnes. Je sais que je ne peux pas changer le monde, mais j’essaye à mon échelle. Si tout le monde essaye de faire un peu, le monde sera meilleur. » …

FC pour SOFOOT.com