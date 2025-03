information fournie par So Foot • 19/03/2025 à 18:27

Kylian Mbappé : « Je n'ai jamais eu de problèmes avec les critiques argumentées »

La défense croate est prévenue.

Présent en conférence de presse ce mercredi à la veille du quart de finale de Ligue des nations contre la Croatie, Kylian Mbappé a (encore) évoqué sa très probable association avec son ex-coéquipier en club Ousmane Dembélé , qui brille avec le PSG. Si l’association des deux n’est pas restée dans les annales du football la saison dernière, le capitaine de l’équipe de France se dit confiant quant à leur cohabitation en attaque : « J’ai toujours été très excité de jouer avec lui. Il est en grande forme, on va le mettre dans les meilleurs conditions. Si on a un Ousmane dans la forme du PSG on va gagner des matchs. » …

TJ pour SOFOOT.com