Kylian Mbappé forfait pour affronter Benfica ?
information fournie par So Foot 24/02/2026 à 21:01

Un gros coup dur pour le Real Madrid. Selon L’Équipe , Kylian Mbappé n’a pas terminé sa séance d’entraînement ce mardi à la veille du barrage retour de Ligue des champions et sera donc être forfait pour défier Benfica mercredi soir au Santiago Bernabeu, une semaine après la victoire (1-0) marquée par l’affaire de racisme entre Vinicius et Prestianni.

Ces dernières semaines, l’état physique du numéro 10 madrilène intriguait en raison d’une blessure au genou gauche, pas vraiment soignée. Le Parisien précise de son côté que les examens passés par l’international français n’ont pas été rassurants. Ce mardi après-midi, l’entraîneur du Real Alvaro Arbeloa s’était pourtant montré confiant en conférence de presse : « Kylian est prêt pour jouer mercredi », avait-il assuré.…

Sport
L'offre BoursoBank