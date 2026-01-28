Kylian Mbappé fait tomber un nouveau record
Another one . Buteur face au Benfica lors de cette huitième et dernière journée de phase de ligue régulière de la Ligue des champions, Kylian Mbappé a fait tomber un nouveau record. L’international français est devenu, d’après Stats Foot , le premier joueur de l’histoire à inscrire 12 buts lors d’une phase de groupes/de ligue de C1.
🇫🇷 Kylian Mbappé devient le 1er joueur de l'histoire à inscrire 12 buts lors d'une phase de groupes/de ligue en @ChampionsLeague. #BENRMA #UCL…
TM pour SOFOOT.com
