Kylian Mbappé fait tomber un nouveau record

Another one . Buteur face au Benfica lors de cette huitième et dernière journée de phase de ligue régulière de la Ligue des champions, Kylian Mbappé a fait tomber un nouveau record. L’international français est devenu, d’après Stats Foot , le premier joueur de l’histoire à inscrire 12 buts lors d’une phase de groupes/de ligue de C1.

TM pour SOFOOT.com