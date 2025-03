information fournie par So Foot • 18/03/2025 à 09:24

Kylian Mbappé évoque une « très bonne relation » avec Antoine Griezmann

Frères de chipolatas.

De retour avec l’équipe de France après six mois d’absence et deux rassemblements manqués, Kylian Mbappé s’est adressé au Parisien . Après avoir évoqué le cas Zinédine Zidane, pressenti comme digne successeur de Didier Deschamps (qui quittera son poste à l’issue du Mondial 2026), le capitaine des Bleus s’est attelé au sujet Antoine Griezmann , retraité international surprise depuis septembre dernier et avec lequel il n’a pas toujours semblé copain.…

TJ pour SOFOOT.com