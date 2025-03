information fournie par So Foot • 18/03/2025 à 14:16

Kylian Mbappé évoque le capitanat en équipe de France

C’est l’heure des retrouvailles.

Kylian Mbappé enfilera de nouveau la tunique de Bleus pour les deux confrontations face à la Croatie (20 et 23 mars), une première depuis le 9 septembre dernier, et en profitera pour retrouver son brassard de capitaine. Dans un entretien accordé au Parisien , le Kyks est d’ailleurs revenu sur son rôle, et les conséquences qui en découlent.…

QT pour SOFOOT.com