Kylian Mbappé éteint Manchester City avec un triplé !

Il n'y aura eu aucun suspense, ce mercredi soir, entre le Real Madrid et Manchester City. Un très joli triplé de Kylian Mbappé a éteint l'équipe de Pep Guardiola (3-1) et emmène le tenant du titre en huitièmes de finale de Ligue des champions.

Real Madrid 3-1 Manchester City

Buts : Mbappé (4 e , 33 e , 61 e ) pour le Real Madrid // González (90 e +2) pour les Citizens

Il n’y aura pas eu photo ni de scénario à suspense, ce mercredi soir, au stade Santiago Bernabeu, où le nouveau classique européen entre Real Madrid et Manchester City a tourné en faveur de la meilleure équipe. De très loin, même, tant le champion d’Angleterre en titre n’aura jamais pu penser que l’exploit était possible. Le pessimisme de Pep Guardiola, qui donnait à peine 1% de chance à sa machine de renverser la situation, n’était finalement pas du bluff. Les Citizens sont tombés sur un os et sur un homme, surtout : Kylian Mbappé. Le Français tient sa première vraie soirée de gala sous le maillot de Madrid, avec un triplé splendide, son deuxième après celui contre le Real Valladolid le mois dernier, et une grande prestation pour emmener le tentant du titre en huitièmes de finale.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com