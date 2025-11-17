Kylian Mbappé et Kheira Hamraoui aux prud'hommes face au PSG
Journée chargée pour les avocats du PSG.
Les affaires des deux internationaux français, Kylian Mbappé et Kheira Hamraoui, sont au programme du conseil des prud’hommes de Paris pour réclamer plusieurs millions d’euros à leur ancien club. Le PSG a dépêché deux avocats différents : M e Louzier pour le cas Hamraoui, et un des conseils personnels de Nasser al-Khelaïfi, M e Semerdjian, dans l’affaire Mbappé.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
