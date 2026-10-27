Kylian Mbappé donne sa version des faits dans la polémique sur Mao

Kylian Mbappé donne sa version des faits dans la polémique sur Mao

Au cœur de la tempête. Kylian Mbappé est désormais persona non grata en Chine après avoir qualifié Mao Zedong de « dictateur chinois » . Une sortie maladroite survenue en marge de la remise du Ballon d’or, lundi soir, lorsqu’il était interrogé sur les montages le représentant sous la forme de différents dictateurs du siècle passé.

« Je suis sincèrement désolé »

La capitaine de l’équipe de France a vu deux marques chinoises rompre leur contrat avec lui, Dongpeng et Mengniu, et même si ça ne devrait pas impacter son porte-feuille, l’image, elle, est sacrément écornée .…

EL pour SOFOOT.com