Kylian Mbappé devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus
Le Kyk’s en route vers le record.
Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé s’est chargé ce mardi soir de remettre l’équipe de France à hauteur de l’Islande (1-1 à la mi-temps), en transformant le penalty égalisateur provoqué quelques secondes plus tôt par Marcus Thuram. Avec ce 52 e but avec l’équipe de France, l’attaquant du Real Madrid dépasse officiellement Thierry Henry au nombre de pions inscrits avec le maillot frappé du coq, et devient donc le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus .…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer