Kylian Mbappé de retour plus tôt que prévu ?
information fournie par So Foot 06/01/2026 à 10:55

Kylian Mbappé de retour plus tôt que prévu ?

Kylian Mbappé de retour plus tôt que prévu ?

C’est la rentrée pour tout le monde.

Touché au genou en fin d’année, Kylian Mbappé a remis les crampons ce lundi. Absent face au Real Betis ce dimanche à cause d’une entorse (ce qui n’a pas empêché le Real de s’imposer sans encombres), il devait rester sur le flanc pour les trois premières semaines de l’année après les examens passés mercredi dernier.…

